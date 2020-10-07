На фоне протестов оппозиционных сил, депутаты парламента Киргизии одобрили кандидатуру Садыра Жапарова на должность нового премьер-министра.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Кроме того, был избран новый спикер парламента, депутат от фракции «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев. Он пришел на смену подавшему в отставку Дастану Джумабекову.

Новый спикер заявил, что Жапаров пока не прошел все процедуры утверждения на должности главы правительства. Предыдущий премьер Кубатбек Боронов подал в отставку.

Между тем, в столице страны Бишкеке второй раз за сутки сменился мэр. Вместо Жоошбека Коеналиева, который занял кабинет Азиза Суракматова, бразды правления в столице временно перешли к Мирлану Бекитаеву.

В самом городе ночью было неспокойно. Толпы неустановленных людей пытались громить торговый цент «Vefa», кафе «Нават», несколько других объектов и даже выдвинулись к госрезиденции. Ближе к 11 часам вечера неизвестные пытались штурмовать здание Финпола.

А тем временем, полторы тысячи добровольцев записались в отряд дружинников. Им удалось сохранить порядок в столице.

По данным Минздрава Киргизии, за время беспорядков в Бишкеке пострадало 768 человек, передает Интерфакс.

550 пациентов после оказания первичной медпомощи направлены на амбулаторное лечение, госпитализировано 218 человек, из них семь человек находятся в реанимации. Один мужчина 2001 года рождения скончался от ушиба головного мозга.

Как сообщалось ранее, после массовых протестов политических сил, оппозиционных президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, Центральная избирательная комиссии страны отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое русло.

В ночь на вторник протестующие освободили из СИЗО бывшего экс-президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других оппозиционных Жээнбекову политиков.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.