Сергей Бурковец

Кандидат в депутаты Николаевского городского горсовета от партии «Слуга народа» по округу №5 (Ингульский район) Сергей Бурковец считает, что для возрождения судостроения в городе заводам нужно браться за малые заказы, а не «ждать годами один крупный от государства».

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

По мнению Сергея Бурковца, кораблестроение в Николаеве не будет развиваться до тех пор, пока судостроительные заводы не начнут выполнять и мелкие заказы.

— За возрождение былой корабельной славы Николаева, кажется, только ленивый не высказался. Это популярный предвыборный лозунг уже на протяжении многих лет. Да, логично было бы мне, как кандидату-судостроителю, им тоже воспользоваться, но… Я привык говорить о том, что уже сделано, о реальном. А тенденция такова, что великого судостроения и огромных заводов в обозримом будущем у нас не будет. И не потому, что мы тут бестолковые хозяйственники. Нет, те «управленцы» развалили отрасль задолго до нас. Но сейчас производства должны быть мобильными, гибкими, легко управляемыми, чтобы нормально конкурировать. В том числе, и браться за малые заказы, а не ждать годами один крупный от государства, - сказал Сергей Бурковец.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского городского горсовета от партии «Слуга народа» по округу №5 (Ингульский район) Сергей Бурковец рассказал, что вместе с командой политсилы будет развивать город.