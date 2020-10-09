Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения. В столицу республики водят войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

– Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года, - говорится в указе.

Как отмечается в документе, режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики поручено ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек Кыргызской Республики на период введения чрезвычайного положения.

Указом также определённы ограничения прав и свобод граждан на территории города Бишкек.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

На фоне протестов в Киргизии отключили банкоматы, люди жалуются, что не могут обналичить средства. Кроме того, из-за угрозы мародерства из банкоматов изъяли все средства.