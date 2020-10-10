Депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный заявил, что главврач областной инкеционной больницы Светлана Федорова не должна отдавать аппараты искусственной вентиляции легких горздраву.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как стало известно ранее, начальница горздрава Николаева Ирины Шамрай попросила областное управление здравоохранения передать во временное пользование 6 аппаратов ИВЛ. Она отметила, что предварительно договорилась об этом с гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским, который ранее приобрел аппараты и передал их в качестве благотворительной помощи областной инфекционке.

Однако, главврач больницы Светлана Федорова заявила, что не передаст медучреждениям ни одного аппарата.

В свою очередь, Максим Невенчанный подчеркнул, что со стороны Алексея Вадатурского забрать подаренные больницы аппараты – это не красивый поступок.

– Я очень уважительно отношусь к любой меценатской деятельности и такие вещи нужно поощрять. Особенно, если учесть, что государство само не способно решать наши проблемы. Но, как говорилось в детской поговорке: «Но подарок - не отдарок». Как минимум - это не очень красиво выглядит со стороны. Как максимум - политические и другие разногласия не должны влиять на благосостояние медицинского учреждения, которое сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Если благотворительность была просто подарком, то такой бы ситуации сейчас не было. Отсюда логический вывод, что значит ремонтные работы и новое оборудование было дано взамен на что-то, но это что-то не произошло. Поэтому мы можем только догадываться про истинные мотивы этой меценатской деятельности, - считает депутат.

Также он поддержал главврача инфекционной больницы Светлану Федорову, отметив, что руководству городского управления здравоохранения нужно было вовремя работать, а не брать взаймы у тех, кто без помощи государства нашел медицинскую технику для своего учреждения.

– Я считаю, что госпожа Фёдорова не должна отдавать аппараты ИВЛ, которые получила в подарок. Особенно не должна этого делать для представителей власти в лице Шамрай, которые ничего не сделали для обеспечения больницы. Как не крути, а благотворительность для больницы - это заслуга руководителя, который смог найти спонсоров и без помощи государства решать насущные проблемы. Собственно, почему теперь это имущество нужно передавать в другие учреждения? - резюмировал Максим Невенчанный.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился тем, что руководство областного центра лечения инфекционных заболеваний отказывается передать необходимые городу 6 аппаратов ИВЛ.