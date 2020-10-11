Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства. Парламентарии избрали Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

Об этом сообщает ТАСС.

Новоизбранный премьер заверил, что не намерен менять состав и структуру нового правительства и пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах.

Также Жапаров не намерен преследовать своих политических противников.

– Я беру на себя всю ответственность за работу правительства, - заявил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что у него недавно состоялся разговор с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который пообещал после утверждения Жапарова уйти в отставку.

Кандидатуру Жапарову выдвинули на фоне продолжающихся в республике с 5 октября массовых беспорядков и протестов.

Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.