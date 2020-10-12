Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.

Как сообщила Интерфаксу представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева, ранее спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека резиденции бывшего президента.

6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Кыргызстана из СИЗО, после чего суд перевел его под домашний арест.

В июне Алмазбек Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года, когда власти пытались его задержать. Тогда один спецназовец погиб и более 100 пострадали.

Накануне Алмазбек Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но проведению акции помешали сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, в результате чего произошли столкновения. В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Алмазбека Атамбаева.

Сам Алмазбек Атамбаев заявил, что в него стреляли боевыми пулями, и обвинил в причастности к покушению спецслужбы страны. События последних дней в стране он назвал «третьей революцией».

Напомним, в столице Крыгызстана Бишкеке в понедельник, 5 октября, начались протесты после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.