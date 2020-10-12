Член исполкома горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов Александр Садыков призвал руководство города немедленно созвать заседание исполнительного комитета, чтобы выделить финансирование на борьбу с пандемией COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сегодня потребность города для борьбы с пандемией составляет уже 100 миллионов гривен. Из-за увеличения роста заболеваемости в городе Александр Садыков потребовал немедленно созвать заседание исполкома.

— За последнюю неделю в Николаеве значительно ухудшилась эпидемическая ситуация, связанная с распространением вируса COVID-19. Количество больных превышает 200 человек в сутки. Медицинские учреждения перегружены. Потребность в средствах на борьбу с COVID-19 превышает 100 миллионов гривен. Единственным дееспособным органом местного самоуправления в г. Николаеве, способным принимать важные для города решения, остается исполнительный комитет Николаевского городского совета. Именно поэтому требует безотлагательного проведения внеочередного заседания исполкома для принятия решений, направленных на предотвращение распространения пандемии, — призвал Александр Садыков.

Напомним, по состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.

Также напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.