Комиссия Николаевского горсовета по вопросам гласности и законности рассмотрела жалобы жителей микрорайона «Намыв» на маслозавод «Экотранс», который загрязняет воздух.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, жители микрорайона «Намыв» указали на то, что с тех пор, как в 2011 суд разрешил «Экотрансу» продолжать свою работу, завод провел реконструкцию и увеличил мощности, расширив территорию. Жители микрорайона убеждены, что такие действия были незаконны и просили депутатов поддержать создание комиссии, которая бы изучила данный вопрос и выяснила, на каком основании «Экотрансу» выдали разрешение на проведение данного вида работ.

Депутат горсовета Сергей Исаков указал на то, что данная комиссия может быть неэффективной и отметил, что жителям микрорайона стоит обратиться с данным вопросом в суд.

— Нужно собрать все документы, пригласить несколько экспертов, которым, в первую очередь, доверяете вы, чтобы они нашли нарушения в этих документах. Единственное решение любого гражданина, который живет в «Апельсине» — есть право отстаивать свои законные права — подать в суд, если для этого есть основания, и через суд решить этот вопрос. В конечном итоге, все будет в суде, - сказал Сергей Исаков.

При этом жители микрорайона указали на необходимость создания комиссии, которая бы выяснила, является ли зона, в которой находится завод «Экотранс», промышленной зоной.

— Мы хотим получить документы, которые подтверждают это. Вы говорите, что это промышленная зона, а у нас есть другая информация, - сказала жительница микрорайона.

В результате, комиссия поддержала создание комиссии, которая бы изучила вопрос на маслозавода «Экотранс», выбросы которого загрязняют воздух.

Стоит отметить, что проведение заседания данной комиссии не анонсировалось на сайте Николаевского городского совета.

Ранее жители дома Озерная, 39 пожаловались кандидату в мэры Николаева от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, что проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.