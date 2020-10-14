Первомайский городской совет обратился к Верховной Раде Украины из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в результате чего произошла гибели краснокнижной рыбы.

Об этом рассказала мэр Первомайска Людмила Дромашко в интервью «Pervomaisk Live», пишут НикВести.

— Мы на сессии приняли решение обратиться ко всем высшим органам власти, начиная с Верховной рады и заканчивая госагентствами. Сегодня гидросооружение — это частная собственность, на которую городская власть не имеет никакого влияния. К сожалению, у городской власти нет полномочий притянуть кого-то к ответственности. У нас есть полномочия обратиться и мы это сделали. Специалисты теперь должны определить, как он выполнил условия договора, какие у него есть документы — на сегодняшний день нельзя винить только одну сторону, что все было не так. Я считаю, что слово, которое описывает эту ситуацию, это безответственность. Кто-то недосмотрел снижение воды и что это могло происходить, - сказала Людмила Дромашко.

Напомним, что в реке Южный Буг в пределах города Первомайск критически упал уровень воды. Как выяснилось, случилось это после того, как ООО «Эмза», которой принадлежит Первомайская ГЭС, начала ремонт водовыпускных сооружений.

Позже стало известно, что Государственная экологическая инспекция планирует проверить предприятие «Эмза», которое владеет Первомайской гидроэлектростанцией.

Кроме того, ущерб от гибели краснокнижной рыбы из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный Буг в Первомайске оценивают в 17,7 миллионов гривен.

Мэр Первомайска Людмила Дромашко рассказала, что в полиции открыли уголовное дело из-за резкого снижения уровня воды в реке Южный буг в результате чего произошла гибели краснокнижной рыбы.