Арсен Гаспарян

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 5 округу в Ингульском районе от партии «Слуга народа» Арсен Гаспарян рассказал, почему решила баллотироваться на выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Больше года Арсен Гаспарян работает помощником депутата в общественной приемной. Рассказал, ежедневно сталкивался лицом к лицу с проблемами простых жителей города. Желания помочь и сподвигло стать депутатом.

— Работая в общественной приемной, я каждый день видел толпы людей и слышал их проблемы. Я всегда в голове прокручивал, как можно помочь в том или ином случаи. И ловил себя на мысли, что благодаря своему юридическому образованию и опыту работы (в большинстве случаев) знаю, что нужно делать для решения поточных проблем города, - рассказал Арсен Гаспарян.

По словам Арсена Гаспаряна, крайне важно наладить коммуникацию между депутатами горсовета и горожанами. Это возможно сделать через соц.сети и личные приемы.

— Между людьми и депутатами не должно быть такой пропасти как сейчас. В моем понимании коммуникация – основополагающая эффективной работы города в целом. Например, в Николаеве острая проблема с установкой малых архитектурных форм. Много незаконно установленных киосков просто на зеленных зонах и тротуарах. Опять же решение этой проблемы я вижу в диалоге с предпринимателями. Нужно не силком убирать незаконные МАФы, а договориться о размещении киосков на другой территории. А те торговые точки, которые установлены законно, привести в единый архитектурные вид с учетом правил города. И конечно, это возможно реализовать благодаря коммуникации между людьми и представителями городского совета, - сказал кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Арсен Гаспарян

Также ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» по 4 округу в Ингульском районе Елена Нестеренко рассказала, баллотируется на выборы, дабы иметь возможность сделать Николаев безопасным и комфортным городом. А кандидат в депутаты по 3 округу от партии «Слуга народа» Елена Плахотная поделилась своим видением эффективной работы городского совета.