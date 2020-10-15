Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета собраться на сессию во вторник, 20 октября, и проголосовать за перераспределение бюджета.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Александр Сенкевич напомнил, что сегодня депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.
— К сожалению, проблемы, которые у нас есть на сессии решены не были. На сессию явились 28 человек. К сожалению, ничего не произошло. Не всех депутатов интересует работа сессии. Хотя нужно отметить, что 3 депутата сегодня болеют коронавирусом, поэтому не смогли прийти на сессию, — сказал он.
Городской голова сообщил, что сегодня подрядчик, который занимается модернизацией отопительных систем в Николаеве, работает в долг. Однако это продлится недолго и отопительный сезон может сорваться.
— Почти заблокирована работа предприятия «Николаевоблтеплоэнерго». Хочу напомнить, что 60% нашего города отапливается предприятием «Николаевоблтеплоэнерго». И мы должны выделить 10,5 миллионов для того, чтобы передать их Минфину и разблокировать финансирование по проекту мирового банка по замене систем отопления в Николаеве. Для этого мы должны провести сессию и перераспределить деньги — снять с других распорядителей и направить туда. На сегодняшний день отопительный сезон под вопросом. Слава богу, наши подрядчики пока что работаю в долг, но это может быть недолго, — отметил мэр.
Как сообщалось, депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.
Отметим, что сегодня перед началом сессии депутаты собрались на заседание планово-бюджетной комиссии. В ходе комиссии директор департамента финансов Вера Святелик предложила внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».
Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков, член исполнительного комитета считает, что решить вопрос с нехваткой средств, которые нужны для работы «Николаевоблтеплоэнерго» и борьбы с коронавирусом, можно, взяв кредит под залог здания городского совета.
Как известно, 29 июля НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии заявили, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве под угрозой срыва находится. 10 августа сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам профильных министерств и губернатору Александру Стаднику рассмотреть вопрос заблокированных счетов коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Кроме того, сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» будет просить из бюджета Николаева 50 миллионов гривен, чтобы не сорвать отопительный сезон.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратится к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа», чтобы те помогли решить вопрос с арестом счетов предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета собраться на сессию во вторник, 20 октября, и проголосовать за перераспределение бюджета.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Александр Сенкевич напомнил, что сегодня депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.
— К сожалению, проблемы, которые у нас есть на сессии решены не были. На сессию явились 28 человек. К сожалению, ничего не произошло. Не всех депутатов интересует работа сессии. Хотя нужно отметить, что 3 депутата сегодня болеют коронавирусом, поэтому не смогли прийти на сессию, — сказал он.
Городской голова сообщил, что сегодня подрядчик, который занимается модернизацией отопительных систем в Николаеве, работает в долг. Однако это продлится недолго и отопительный сезон может сорваться.
— Почти заблокирована работа предприятия «Николаевоблтеплоэнерго». Хочу напомнить, что 60% нашего города отапливается предприятием «Николаевоблтеплоэнерго». И мы должны выделить 10,5 миллионов для того, чтобы передать их Минфину и разблокировать финансирование по проекту мирового банка по замене систем отопления в Николаеве. Для этого мы должны провести сессию и перераспределить деньги — снять с других распорядителей и направить туда. На сегодняшний день отопительный сезон под вопросом. Слава богу, наши подрядчики пока что работаю в долг, но это может быть недолго, — отметил мэр.
Как сообщалось, депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.
Отметим, что сегодня перед началом сессии депутаты собрались на заседание планово-бюджетной комиссии. В ходе комиссии директор департамента финансов Вера Святелик предложила внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».
Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков, член исполнительного комитета считает, что решить вопрос с нехваткой средств, которые нужны для работы «Николаевоблтеплоэнерго» и борьбы с коронавирусом, можно, взяв кредит под залог здания городского совета.
Как известно, 29 июля НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии заявили, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве под угрозой срыва находится. 10 августа сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам профильных министерств и губернатору Александру Стаднику рассмотреть вопрос заблокированных счетов коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Кроме того, сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» будет просить из бюджета Николаева 50 миллионов гривен, чтобы не сорвать отопительный сезон.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратится к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа», чтобы те помогли решить вопрос с арестом счетов предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего отопительный сезон в городе находится под угрозой срыва.