Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета собраться на сессию во вторник, 20 октября, и проголосовать за перераспределение бюджета.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Александр Сенкевич напомнил, что сегодня депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.

— К сожалению, проблемы, которые у нас есть на сессии решены не были. На сессию явились 28 человек. К сожалению, ничего не произошло. Не всех депутатов интересует работа сессии. Хотя нужно отметить, что 3 депутата сегодня болеют коронавирусом, поэтому не смогли прийти на сессию, — сказал он.

Городской голова сообщил, что сегодня подрядчик, который занимается модернизацией отопительных систем в Николаеве, работает в долг. Однако это продлится недолго и отопительный сезон может сорваться.

— Почти заблокирована работа предприятия «Николаевоблтеплоэнерго». Хочу напомнить, что 60% нашего города отапливается предприятием «Николаевоблтеплоэнерго». И мы должны выделить 10,5 миллионов для того, чтобы передать их Минфину и разблокировать финансирование по проекту мирового банка по замене систем отопления в Николаеве. Для этого мы должны провести сессию и перераспределить деньги — снять с других распорядителей и направить туда. На сегодняшний день отопительный сезон под вопросом. Слава богу, наши подрядчики пока что работаю в долг, но это может быть недолго, — отметил мэр.

Как сообщалось, депутаты не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.

Отметим, что сегодня перед началом сессии депутаты собрались на заседание планово-бюджетной комиссии. В ходе комиссии директор департамента финансов Вера Святелик предложила внести изменения в бюджет города, согласовав получение государственных субвенций и выделив финансовую помощь коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

Кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков, член исполнительного комитета считает, что решить вопрос с нехваткой средств, которые нужны для работы «Николаевоблтеплоэнерго» и борьбы с коронавирусом, можно, взяв кредит под залог здания городского совета.

В начале октября депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил мэра Александра Сенкевича в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос выделения финансовой помощи КП «Николаевоблтеплоэнерго», чтобы предотвратить срыв отопительного сезона.