Мэр Александр Сенкевич рассказал, что во время селекторного совещания премьер-министр Денис Шмыгаль не захотел вникать в проблемы «Николаевоблтеплоэнерго» с НАК «Нафтогаз».

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам городского головы, одна из самых больших опасностей в Николаеве сейчас — это запуск отопительного сезона.

— Государственный монополист подал в суд на 16 или 18 облтеплоэнерго за то, что они не погасили свои долги перед «Нафтогазом». Суд принял решение и фактически исполнитель арестовал им все счета — когда туда попадают деньги, они возвращаются НАКу. Что касается облтеплоэнерго, на последнем селекторе с премьер-министром, на котором я присутствовал, была таблица по динамике оплаты облтеплоэнерго по Украине. «Николаевоблтеплоэнерго» находится на втором месте по динамике и объему оплаты за использованный газ. У «Николаевоблтеплоэнерго» за тот срок, за который был суд, долгов по оплате нет, но есть пени и штрафы, насчитанные за то, что он не платил, — напомнил Александр Сенкевич.

Он добавил, что «Николаевоблтеплоэнерго» вышло к «Нафтогазу» с предложением составить договор реструктуризации долга и растянуть оплату на 5 лет.

— НАК долго рассматривает и до сих пор не подписала это мировое соглашение. Самое смешное что когда я на совещании обратился к премьер-министру и рассказал ему об этом, премьер-министр прервал меня и сказал: «Давайте быстрее, вы забираете время, у нас есть другие вопросы». Все, кто сидел... у них челюсти отвалились. В смысле? Зачем мы тогда эти селекторы собираем? — сказал мэр.

Александр Сенкевич также сообщил, что город попросил Минфин отсрочить до декабря платеж задолженности «Николаевоблтеплоэнерго» по кредитному обязательству, чтобы оплатить подрядчику работы по модернизации котелен. Однако и в этом, по словам городского головы, премьер-министр отказал.

Напомним, из-за экономически необоснованного тарифа убытки с 2016 году убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» составили около 245 миллионов гривен.

Ранее также директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов попросил депутатов городского совета выделить предприятию финпомощь в размере 10, 5 миллионов гривен, чтобы отопительный сезон в городе состоится своевременно.

Перед этим они не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.