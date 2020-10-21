Больше 60 процентов жилых домов Киева уже подключены к теплу.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет «Украинская правда».

— Киев постепенно подает тепло в дома жителей столицы и в другие учреждения и организации. На сегодня уже подключено более 60 процентов жилых домов. Половина детских садов и школ. Также, по заявкам руководителей, подключаем медучреждения, - сказал он.

Виталий Кличко обратился к руководителям ОСМД, ЖСК, управляющих компаний учреждений: не тянуть с заявками на подключение.

Он напомнил, что в городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая обследует состояние домов и систем теплоснабжения.

Ответственность за подготовку к отопительному сезону будут нести все, от кого это зависело, — от руководителей ЖЭКов до глав районов, предупредил мэр.

Напомним, из-за экономически необоснованного тарифа убытки с 2016 году убытки коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» составили около 245 миллионов гривен.

Ранее также директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов попросил депутатов городского совета выделить предприятию финпомощь в размере 10, 5 миллионов гривен, чтобы отопительный сезон в городе состоится своевременно.

Перед этим они не смогли принять решение о выделении 10,5 миллионов гривен помощи для «Николаевоблтеплоэнерго» из-за чего заседание сессии горсовета перенесли на следующий вторник.

Кроме того, сегодня, 20 октября, депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города, которым предусмотрено, в частности, выделение 10,5 миллионов гривен финансовой помощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».