Депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города, которым предусмотрено, в частности, выделение 10,5 миллионов гривен финансовой помощи коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго».

Соответствующее решение было принято во время сессии сегодня, 20 октября, - передает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения этого вопроса Александр Сенкевич озвучил рекомендации бюджетной комиссии, которые касались вопроса о том, чтобы не забирать 2 миллиона гривен у департамента энергетики, а взять эти средства у Департамента ЖКХ, которые не будут освоены. Также была озвучена рекомендация не выполнять перераспределение денег на реконструкцию детсада №87 в размере 2,4 миллиона гривен, а оставить их на реконструкцию школы №24 - 300 тысяч гривен, детского дома семейного типа - 200 тысяч гривен, детсад №123 - 1,9 миллиона гривен.

Мэр предложил также сократить расходы на обеспечение организации подвоза школьников - сэкономленные 890 тысяч, чтобы направить их на покупку 100 медицинских функциональных кроватей.

Отметим, что проектом решения предусмотрено согласование получения государственных субвенций на сумму 31 миллион гривен, в том числе субвенции на закупку инсулина для больных сахарным диабетом.

За счет перераспределения неиспользованных средств бюджета Николаева 10,5 миллионов гривен будет направлено дополнительно на коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго».

Проект решения дважды ставился на голосование депутатов городского совета и был поддержал со второй попытки. Решение будет доработано в течение 5 дней с учетом озвученных рекомендаций.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер