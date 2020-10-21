Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначила повторные парламентские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба местной ЦИК.

Перевыборы в Жогорку Кенеша (парламент, — прим.) состоятся 20 декабря 2020 года. Сегодня, 21 октября, состоялось заседание комиссии, на котором утвердили календарный план мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов.

Решение о назначении даты новых выборов было принято на основе Конституции Кыргызстана после признания результатов предыдущих выборов, которые состоялись 4 октября, недействительными.

Напомним, что президент Кыргыстана Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку на фоне протестов в стране после выборов.

Протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.

Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.

Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране.