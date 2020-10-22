Кандидат в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил о планах заняться озеленением города.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», пишут НикВести.

По его мнению, работам по благоустройству паков, сквером и зеленых зон Николаева нужно уделить больше внимания, поскольку, считает Виталий Ким, на сегодняшний день на город «грустно смотреть».

— Я хотел бы все же заняться парками и озеленением. На наш город грустно смотреть. Вроде мы на двух речках стоим, вроде столько влаги — бери да и расти: трава, кусты и деревья, а у нас все такое грустное, желтое. Собираюсь заниматься еще парками, - сказал Виталий Ким.

Виталий Ким

Ранее кандидат в депутаты в Николаевский горсовет от партии «Слуга народа» Виталий Ким рассказал, что в первый год работы в горсовете команда политсилы планирует провести инвентаризацию городской земли, поскольку согласно действующим договорам аренды бюджет города недополучает порядка 250 миллионов гривен.

Напомним, что в январе 2020 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского объявил 4 тендера на почти 11 миллионов гривен на содержание зеленых зон на протяжении 5 месяцев, однако по истечению сроков действия всех договоров до конца июня 2020 года потратил на содержание насаждений зеленых зон 9 миллионов 830 тысяч 145 гривен. При этом, в июне 2020 Департамент ЖКХ объявили еще несколько торгов по содержанию зеленых зон в четырех районах Николаева на более 12 миллионов гривен.

Лидер избирательного списка партии «Миколаївці» на выборах в Николаевский городской совет Игорь Дятлов раскритиковал деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства, заявив, что те вместо озеленения и благоустройства города просто тратят деньги бюджета и «убивают зеленые зоны».