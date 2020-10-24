Кандидат в мэры Николаева партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров ответил своему оппоненту от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской, кто по его мнению является самым влиятельным человеком в городе.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 23 октября.

В частности, Татьяна Домбровская в ходе дебатов поинтересовалась у Юрия Гранатурова, кто по его мнению на сегодняшний день является самым влиятельным человеком Николаева и попросила назвать топ-5 таких людей и их фамилии.

Татьяна Домбровская

В свою очередь, Юрий Гранатуров ответил, что исходя из присутствия Татьяны Домбровской на подписании меморандума «Зори» — «Машпроект» с турецкими инвесторами и на совещании у президента Владимира Зеленского, самым влиятельным человеком в Николаеве является она сама.

— Судя по тому, что я видел, что Вы, Татьяна Николаевна, уже подписываете меморандумы с турецкими фирмами, обсуждаете с президентом что-то, то только Вы, - сказал Юрий Гранатуров. — Больше в Вас ответов нет?, - уточнила Татьяна Домбровская. — Есть. Только я не журнал Forbes, чтобы определять рейтинг влиятельных и невлиятельных. Я не сайт «Новости-N», чтобы определить влиятельных и влиятельных николаевцев. Я обычный николаевец, такой же как и все, кто считает самыми влиятельными людьми всех тех, кто живет в Николаеве, на николаевской земле и те, кто нас избирает — они влиятельные, и мы должны поддаваться их влиянию и воле, если мы уж решили баллотироваться, - ответил Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров

Напомним, что кандидат в мэры Николаева партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров заявил о планах возобновить программу по строительству и реконструкции детских садов в городе.