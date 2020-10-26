Гражданская сеть ОПОРА отмечает, что президент Владимир Зеленский злоупотреблял административным ресурсом и скрыто агитировал за партию «Слуга народа» опросом «5 вопросов от президента», а также пытался подменить им репрезентативные опросы.

Об этом заявила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская на брифинге 26 октября, передает Украинская правда.

— Мы отмечаем интенсивность вовлечения президента Украины в предвыборную борьбу. К сожалению, он стал полноценным субъектом местных выборов, хотя должен был быть над этим процессом. Очевидно, что проблема не в букве закона. По нашим оценкам, нормы законодательства, Избирательного кодекса при организации опроса «5 вопросов от президента» не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны президента — в частности, использование слоганов, высказываний, которые идентичны тем, которые использовались политической партией «Слуга народа» на наружной рекламе, других агитационных материалах. Президент решил отрицать науку с точки зрения репрезентативной, качественной, методологически обоснованной социологии — вместо этого был проведен опрос, который не имеет никаких признаков репрезентативного социологического; тем не менее, он для граждан Украины все же выглядит как опрос, — заявила Ольга Айвазовская.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, интервьюеры президентского опроса были на прядка 55% избирательных участков, а на 45% их не зафиксировали. Погрешность этого числа может достигать 4%, сказала Айвазовская.

На западе Украины интервьюеры покрывали 38% участков, на юге - до 79%, на востоке и в центре — 55-56%. Никакой системы выборки, фиксации отказов не было, подчеркнула координатор ОПОРЫ. Гражданская сеть призвала Владимира Зеленского учитывать последствия таких действий и на оценки экспертов, ведь такие опросы не относятся к полномочиям президента.

Айвазовская отметила, что качество опроса - под вопросом, а его методология и стоимость до сих пор неизвестны. По оценкам сети, стоимость опроса могла составить 30 миллионов гривен.

Напомним, 25 мая, во время проведения местных выборов и параллельного «всенародного опроса» Владимира Зеленского в сети начали появляться свидетельства участия в мероприятии несовершеннолетних.

Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.

Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.