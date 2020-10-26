Главой Черноморской объедененной территориальной громады избрали кандидата от партии «Слуга народа» Андрея Дмитренко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив результаты голосования громады.

В частности, он отметил, что за него проголосовало 82,5% жителей, общая явка по громаде составила 42,59%.

– Каменка: Дмитренко - 272; Кондрат - 138.

Ровно: Дмитренко - 216; Кондрат - 87.

Шевченко: Дмитренко-16; Кондрат- 9.

Солнечное: Дмитренко- 63; Кондрат- 5.

Владимировка: Дмитренко - 16; Кондрат - 30.

Благодатное: Дмитренко-148; Кондрат-8.

Черноморка: Дмитренко-755; Кондрат-30, - сообщил он.

Напомним, что на выборах Николаевского городского головы лидирует действующий мэр Александр Сенкевич.

Ранее стало известно, что действующий мэр Вознесенска Виталий Луков признал поражение и пожелал успехов победителю выборов — «слуге народа» Евгению Величко.

В частности, победу на выборах мэра Первомайска одержал представитель партии «Оппозиционный блок» Олег Демченко.