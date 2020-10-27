В партии «Миколаївці» заявили, что слышали, как некий нардеп из Киева предлагал действующему мэру Александру Сенкевичу «слить» его основного конкурента, кандидата от «ОПЗЖ» Владислава Чайку в обмен на победу в тендерах.

Так в партии ответили на заявление лидера облорганизации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Загороднего о том, что представитель партии «Миколаївці» Игорь Дятлов и Александр Сенкевич договариваются о фальсификации результатов выборов.

Так, Юрий Загородний заявил, что Игорь Дятлов и Александр Сенкевич хотят «отобрать» голоса у других партий, чтобы «Миколаївці» зашли в горсовет.

— По имеющейся в распоряжении ОПЗЖ информации, которая поступает из разных источников, в настоящее время господин Дятлов и пока еще действующий мэр Николаева господин Сенкевич договариваются, на каких условиях партия «Николаевцы» может попасть в горсовет. Как известно, эта партия недотягивает до проходного барьера, поэтому вышеуказанные господа рассматривают возможность фальсификации голосования, когда недостающее число голосов будет «заимствовано» у других партий, — сказал Юрий Загородний.

В партии «Миколаївці» отрицают обвинения и заявляют, что Александру Сенкевичу предлагал «слить» кандидата от «ОПЗЖ» Владислава Чайку нардеп из Киева.

— Комментируя заявление господина Загороднего о том, что партия «Николаевцы» якобы не набирает голосов для прохождения в горсовет и ведёт какие-то переговоры вместе с мэром Сенкевичем, сообщаем: когда стояли в приемной мэра, то слышали, как некий киевский нардеп предлагал «слить» во втором туре фаворита гонки Владислава Чайку, в обмен на тендера для своих киевских фирм, — заявили в партии «Миколаївці».

Напомним, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Также кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.

Кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка заявил, что члены избирательных комиссий от политсилы были слабо подготовлены, а процесс принятия протоколов затягивается, чтобы сфальсифицировать результаты.