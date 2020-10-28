Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не согласовали увеличение количества штатных работников в филиалах Дворца культуры «Молодежный».

Такое решение было принято на заседании исполкома сегодня, 28 октября, пишут НикВести.

Как рассказал начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров, согласно проекту решения предлагается ввести 25 дополнительных ставок.

Директор ДК «Молодежный» Юлия Захарова указала, что в городе планируют открыть три филиала, которые будут расположены в Корабельном, Заводском и Ингульском районах.

— Мы открываем три филиала: в Октябрьском (Корабельном ДК, - ПН), на Намыве и ЮТЗ. Это те люди, у которых есть частные клубы, очень хорошие специалисты, они переходят на работу во дворец. Мы просим 25 ставок. Я вообще не понимаю, о чем мы сейчас говорим. Это то, что мы обязаны сделать. Это культура нашего города, это искусство, - сказала Юлия Захарова.

Отметим, что в результате члены исполкома не поддержали данный проект решения, а также его повторное включение в повестку дня.

Ранее сообщалось, что члены депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского городского совета согласовали увеличение штата сотрудников Дворца культуры «Молодежный» для открытия его трех новых филиалов в городе.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

В октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.