Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО.
Как сообщается на официальном сайте украинского президента, заседание СНБО созывается «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».
Отмечается, что Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.
Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Зеленским в Верховную Раду как неотложные.
— Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными, - заявил он.
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО.
Как сообщается на официальном сайте украинского президента, заседание СНБО созывается «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».
Отмечается, что Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.
Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Зеленским в Верховную Раду как неотложные.
— Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными, - заявил он.
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.