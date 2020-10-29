Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО.

Как сообщается на официальном сайте украинского президента, заседание СНБО созывается «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

Отмечается, что Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения.

Необходимые законопроекты, которые в дальнейшем предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций, будут наработаны и представлены Зеленским в Верховную Раду как неотложные.

— Сокрушительный удар, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными, - заявил он.

Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.