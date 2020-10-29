Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Вчерашнее решение Конституционного Суда создает серьезную проблему, проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры в Украине, — сказал он.

В то же время Кулеба заверил, что президент и правительство, в том числе МИД, «абсолютно решительно и принципиально» настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением Конституционного Суда. Он обещает, что украинцы уже «в скором времени увидят конкретные шаги в этом направлении».