Решение Конституционного суда об отмене статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение создает серьезную проблему для отношений Украины с международными партнерами.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Вчерашнее решение Конституционного Суда создает серьезную проблему, проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры в Украине, — сказал он.
В то же время Кулеба заверил, что президент и правительство, в том числе МИД, «абсолютно решительно и принципиально» настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением Конституционного Суда. Он обещает, что украинцы уже «в скором времени увидят конкретные шаги в этом направлении».
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.
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Решение Конституционного суда об отмене статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение создает серьезную проблему для отношений Украины с международными партнерами.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Вчерашнее решение Конституционного Суда создает серьезную проблему, проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры в Украине, — сказал он.
В то же время Кулеба заверил, что президент и правительство, в том числе МИД, «абсолютно решительно и принципиально» настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением Конституционного Суда. Он обещает, что украинцы уже «в скором времени увидят конкретные шаги в этом направлении».
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.