В ближайшее время в Верховную раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины. Документ будет реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на заседание Совета национальной безопасности и обороны, передает РБК-Украина.

— Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые шаги: это с точки зрения заседание Кабмина. Я думаю НАПК нас поддержит. А на законодательном уровне, мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной раде о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил правоохранителей разобраться, что привело к решению Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования. Глава государства попросил их «получить все детали».

Напомним, в Конституционном Суде обнародовали заявление собрания судей к президенту, премьеру и главе Верховной Рады, в котором сообщили о давлении.

Перед этим Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.