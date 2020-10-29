Глава СНБО Алексей Данилов считает, что Конституционный Суд «выступает ледоколом достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции».

Об этом он сказал во время внеочередного заседания СНБО.

— Решения Конституционного Суда дают веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Конституционный Суд выступает ледоколом достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально мотивированное решение относительно антикоррупционных органов, — сказал Алексей Данилов.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Сегодня вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.