Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября возобновило доступ к Реестру деклараций. Сайт работает в нормальном режиме.

Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства

Кабмин на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

В ведомстве отметили, что это решение позволит проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

— Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины, — сказал Александр Новиков.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Сегодня вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.