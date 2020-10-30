Десятки тысяч мусульман протестуют в Бангладеш после убийства мигрантом из Туниса трех человек во Франции.

Протесты вызвали заявления президента Франции Эммануэля Макрона об исламистах, пишет LB.ua.

Министр внутренних дел Джеральд Дамарнин предупредил, что Франция, где проживает самая большая мусульманская община Европы, была втянута в войну против исламистской идеологии. Он считает, что возможны новые нападения террористов.

Протестующие устроили марш по улицам столицы Бангладеш Дакки и скандировали: «Бойкот французской продукции». Некоторые из них несли транспаранты с портретом Макрона и подписью «самый большой террорист мира».

Напомним, что 28 октября в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения. Позже стало известно, что человек, который совершил нападение с ножом в церкви в Ницце, обезглавил одну из жертв, а при нем нашли три ножа и Коран.

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал на пятницу, 30 октября, Совет национальной обороны.