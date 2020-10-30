Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой семерки». Во время встречи Ермак заверил послов, что все антикоррупционные органы Украины и дальше будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, — они и будут работать. Для нас является принципиальной наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути, — сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента также проинформировал послов о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства и принятых на них решениях.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.