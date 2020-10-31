В Варшаве по итогам протестов против запрета абортов задержали 37 человек. В полиции отмечают спокойное течение акции.

Об этом сообщает TVP.

Отмечено, что 35 из задержанных человек являются участниками хулиганского сообщества. Также в полиции напомнили, что марш по улицам Варшавы был несогласованным, из-за чего полиция не могла обеспечить полностью безопасность по всему маршруту.

Несмотря на это, правоохранители отметили спокойное течение акции, учитывая большое количество участников.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши во время заседания назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.

26 октября из-за решения Конституционного суда ограничить право на аборт в Польше заблокировали дороги в нескольких городах.

31 октября около 100 тысяч человек вышли в центр столицы Польши, демонстрируя свое несогласие с ограничением права на аборты.