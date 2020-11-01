Конституционный Суд Украины своим решением о признании неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за ложь в декларациях нарушил Конституцию Украины. Кроме того, КСУ поставил украинское общество в неудобное положение.

Так в эфире канала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Конституционный суд нарушил Конституцию, Кравчук ответил: «Безусловно».

– Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов, - отметил он.

Также Кравчук объяснил, что президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда, потому что этого требовала ситуация.

– Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ, - прим.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ, - сказал он.

По словам Кравчука, предложенный Зеленским документ - это законопроект, а не указ.

– От ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант, - сказал он.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.

В НАПК заявили, соответствующее решение судьи приняли в собственных интересах.

В свою очередь, Конституционный суд заявил о «постоянном давлении» со стороны антикоррупционных органов.

После решения КСУ по декларированию Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей.