Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране.

Об этом глава государства написал в статье «Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения» для издания Financial Times.

— В это непростое время я призываю все украинские политические силы, которые выступают за реформы, и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех , кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать ее, — говорится в статье.

По словам президента, недавнее решение суда «является частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействия прогресса, достигнутого в нашей борьбе с коррупцией, ослабление общества и экономики и, наконец, что не менее важно, чтобы остановить евроатлантической интеграции Украины».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.