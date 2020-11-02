НАПК до сих пор не может проверять декларации чиновников, несмотря на восстановление доступа к Реестру деклараций, поскольку Агентство лишено таких полномочий вследствие решения Конституционного Суда от 27 октября.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

28 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, выполняя решение Конституционного Суда Украины (КСУ). После заседания Совета национальной безопасности и обороны и соответствующего решения Правительства доступ к Реестру был восстановлено. Однако, НАПК до сих пор не может проверять декларации чиновников.

«Сотни нечестных чиновников уйдут от ответственности», - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что е-декларирование — не единственное, что остановилось в результате решения КСУ.

«Вся антикоррупционная система оказалась под угрозой. Решение суда поставило под вопрос проверку отчетов политических партий, что особенно важно после избирательного процесса. Кроме этого, оно остановило механизмы разоблачения конфликта интересов у должностных лиц, выявление коррупции в государственных предприятиях и работу обличителей коррупции. И это далеко не весь список», - отметили в Агентстве.

Как отмечают в НАПК, только с весны 2020 года Агентство выявило недостоверных сведений в декларациях чиновников на 497 млн грн.

«Этого бы не произошло, если бы НАПК не имело полномочий передавать, проверять и обнародовать декларации должностных лиц, а также доступа ко всем необходимым для проверки реестрам», - отмечают в антикоррупционном ведомстве.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.