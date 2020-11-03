Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что никакой частичной или полной отмены законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Никаких откатов до вчерашнего дня и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме, - сообщил Андрей Ермак.

Также он добавил, что Украина «никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам», а всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых «ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции».

По словам Андрея Ермака, что сейчас в Украине — классический политический кризис, спровоцированный рядом решений Конституционного суда и «ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп».

Он добавил, что «ситуация сложная и требует жестких и командных решений», но подчеркнул, что «подобные кризисы – основа всех современных демократий», поскольку они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия.

По словам Андрея Ермака, сейчас президент Владимир Зеленский занял крайне выразительную и сильную позицию и «в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.