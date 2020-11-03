Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что никакой частичной или полной отмены законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Никаких откатов до вчерашнего дня и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме, - сообщил Андрей Ермак.
Также он добавил, что Украина «никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам», а всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых «ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции».
По словам Андрея Ермака, что сейчас в Украине — классический политический кризис, спровоцированный рядом решений Конституционного суда и «ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп».
Он добавил, что «ситуация сложная и требует жестких и командных решений», но подчеркнул, что «подобные кризисы – основа всех современных демократий», поскольку они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия.
По словам Андрея Ермака, сейчас президент Владимир Зеленский занял крайне выразительную и сильную позицию и «в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине».
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что никакой частичной или полной отмены законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Никаких откатов до вчерашнего дня и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме, - сообщил Андрей Ермак.
Также он добавил, что Украина «никогда больше не вернется к традиционным олигархическим практикам», а всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых «ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции».
По словам Андрея Ермака, что сейчас в Украине — классический политический кризис, спровоцированный рядом решений Конституционного суда и «ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп».
Он добавил, что «ситуация сложная и требует жестких и командных решений», но подчеркнул, что «подобные кризисы – основа всех современных демократий», поскольку они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия.
По словам Андрея Ермака, сейчас президент Владимир Зеленский занял крайне выразительную и сильную позицию и «в очередной раз доказал, что именно он является главным борцом с коррупцией в Украине».
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.