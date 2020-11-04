Президент США Дональд Трамп намекнул о возможности фальсификаций не в его пользу во время подсчета голосов в штатах, губернаторами которых являются представители Демократической партии.

Об этом он написал в Twitter, передает Новое время.

«Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, почти все из которых управляются демократами», — написал он.

Однако, по словам Трампа, «затем один за за другим они стали волшебным образом исчезать на фоне того, как подсчитывались внезапные вбросы бюллетеней».

«ОЧЕНЬ СТРАННО. А те, кто проводили экзит-полы, представляли все категорически неправильно», — написал он.

Вскоре после публикации администрация Twitter пометила сообщение Трампа как«спорный контент, который может вводить в заблуждение».

Отметим, в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена уверены в победе на выборах в США.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев»