Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что у него уже есть план работы с новым составом городского совета, где самой крупной фракцией будет «Оппозиционная платформа - За жизнь»,

Об этом он рассказал в своем интервью изданию «РБК-Украина».

Мэр Николаева допускает вероятность того, что в случае победы на выборах его новая каденция может пройти в перманентном конфликте с депутатами. При этом, Александр Сенкевич сказал, что у него есть опыт работы с предыдущим составом Николаевского горсовета, где ситуация была хуже. Как известно, по результатам местных выборов в 2015 году самой крупной фракцией в горсовете стал «Оппозиционный блок», в состав которой вошло 26 депутатов из 54. Сейчас же, по итогам прошедших 25 октября выборов, больше всего мандатов получила партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 17. Партия мэра «Пропозиция» получила 14 депутатов Николаевского горсовета.

Александр Сенкевич отметил, что все договоренности в депутатами Николаевского горсовета будут происходять в публичной плоскости.

— У нас есть план, я уже все-таки не тот человек, который был в 2015 году, у меня уже есть опыт работы с предыдущим горсоветом, будем договариваться, в публичной плоскости. Полагаю, что каденция будет непредсказуемая, но при этом все равно будет легче, чем предыдущая. Во-первых, не будет такого без двух человек монобольшинства, как было у «Оппоблока». И предатели тоже были, которые попали под флагами «Самопомощи» в горсовет и сразу же забыли про «Самопомощь» как таковую. Я надеюсь, что новый императивный мандат будет сдерживать депутатов от массовых переходов, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, по данным предварительного подсчета голосов на выборах мэра Николаева, Александр Сенкевич набрал 38,9% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,3%. Теперь им предстоит встретиться во втором туре выборов Николаевского городского головы, которые пройдут предварительно 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич, характеризуя своего оппонента на выборах мэра Владислава Чайку, напомнил, что еще полгода назад того в Николаеве знали как владельца большого количества будок и захватчика подвалов.