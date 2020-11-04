Народный депутат Украины Игорь Негулевский считает, что на сегодняшний день не существует оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По его словам, между фракцией «Слуга народа» и президентом Владимиром Зеленским не существует системного непонимания. Однако, есть те, кто «целенаправленно пытается раскачать лодку».

В частности, на вопрос корреспондента, есть ли сегодня основания для роспуска парламента нардеп ответил:

– Первое: я пришел с президентом, иду с президентом и буду с президентом. Его решение в любом случае будет правильным. В данный момент фракция крепкая, но все равно есть люди, которые пытаются всячески извне ее расшатать. Их хватает. Но я думаю, что в определенный момент, кто не понимает, поймет это. Это будет правильно. Коалиция есть, с этим проблем нет. Системного непонимания нет, есть люди, которые целенаправленно раскачивают лодку, - сказал Игорь Негулевский.

Игорь Негулевский также заявил, что их «Слуге народа» будет сложно объединиться с другими фракциями из-за идеалогии партии.

– У медали две стороны. С одной стороны, лучше, чтоб свои поняли, не раскачивались. С другой – тяжело с нашей идеологией идти в коалицию к другим фракциям. Давид прав, - отметил нардеп.

При этом, нардеп отметил, что об участии в досрочных парламентских выборах пока не задумывался.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в случае непонимания со стороны фракции действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной Рады. Он не исключает, что причиной для этого может стать отказ фракции «Слуги народа» поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда.