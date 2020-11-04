Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Дырдин, представляющий Николаевскую область в парламенте, не видит оснований для роспуска Верховной Рады. В случае, если такое решение все же будет принято президентом, то он не боится потерять мандат.

Об этом он заявил в комментарии НикВестям.

— Я считаю, что на сегодняшний день нет оснований для роспуска Верховной Рады. Кроме того, для роспуска Верховной Рады должны быть основания, которые определены в Конституции Украины, — сказал Максим Дырдин.

Народный депутат уверен, что сегодня парламент может полноценно работать «в контексте всех ситуаций, которые происходят».

— Идет дискуссия. В монобольшинстве много людей и у каждого есть свое мнение и видение одной и той же ситуации. В споре рождается истина. Мы должны в споре приходить к консенсусу, — считает Максим Дырдин.

Максим Дырдин также пояснил, почему в ситуации вокруг Конституционного Суда намерен поддержать законопроект спикера Дмитрия Разумкова, а не президента Владимира Зеленского.

— Тут нужно разделять два момента: правовой и политический. Если брать правовой момент, то законопроект президента, так многие говорят, он не отвечает правовым реалиям на сегодняшний день. Если брать чисто политический момент: да это был указ президента, который предшествовал решению СНБО по этому поводу. Есть еще законопроект Дмитрия Разумкова (спикера парламента, — прим.). Многие путают эти два законопроекта, потому что они по своей сути разные. Если законопроект президента касается перезагрузки Конституционного Суда, то законопроект Разумкова, я его тоже подписал, касается восстановления тех правовых норм, которые были признаны судом неконституционными. Это два разных законопроекта. Законопроект президента он больше политический законопроект, — пояснил Максим Дырдин.

Вместе с тем, Максим Дырдин также подписался под заявлением с призывом к членам КС сложить полномочия, на чем ранее настоял президент.

—Подписалось всего 234 человека. По сути, если будет такое решение, то голосов этих лиц, которые сегодня подписались под обращением, хватит, чтобы принять политическое решение, — сказал Максим Дырдин.

Напомним, глава парламентской фракции партии «Слуга народа»Давид Арахамия считает, что в случае непонимания со стороны монобольшинства действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады.