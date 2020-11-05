В российскую Госдуму внесли законопроект, которым предлагается гарантировать пожизненную неприкосновенность бывшим президентам страны.

Об этом сообщает Парламентская газета РФ.

– Согласно документу, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку, - отмечает издание.

Отмечается, что этот проект подготовлен в связи с принятием обновленной Конституции.

При этом лишить экс-президента неприкосновенности смогут в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.

Решение о лишении неприкосновенности экс-президента Совфед должен принять не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения. Если за это время решение не будет принято, то такое обвинение считается отклоненным.

Законопроект внес глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время по закону РФ экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него возбудили уголовное дело по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

Напомним, 10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.

С 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России.

3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию. Они вступили в силу 4 июля.