Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 12:00 5 ноября, установлены результаты в 13 районных советах (378 депутатов), 116 горсоветах (2 989 депутатов), одном районном в городе совете (38 депутатов), 152 поселковых советах (3 320 депутатов) и 303 сельсоветах (6 598 депутатов).

Также были избраны 687 глав местных советов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) в 24 регионах Украины.

Повторное голосование назначено в 14 территориальных общинах в 11 регионах Украины.

Всего в Украине на местных выборах должны быть избраны депутаты в 1577 местных советах (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских глав.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

Как известно, предварительная явка избирателей на выборах в Николаеве составила — 28,39%.

Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.