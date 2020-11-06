В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа» о признании противоправным и отмене результатов проведенного опроса, инициированного главой государства, который прошел 25 октября во время местных выборов.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

— По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины, — говорится в сообщении.

На данный момент суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, что во время проведения местных выборов, 25 октября, избирателей просили ответить на пять вопросов. Среди них:

Поддерживают ли украинцы введение пожизненного заключения за масштабную коррупцию. Следует ли создать на Донбассе свободную экономическую зону. Необходимо ли сократить количество народных депутатов до 300. Легализировать ли медицинскую марихуану. Поддерживают ли право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности страны.

Также напомним, что украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.

Национальная полиция начала расследование в отношении работы несовершеннолетних волонтеров на «всенародном опросе», который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.