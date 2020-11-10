Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что на данный момент нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную Раду.

Об этом он заявил на брифинге, во вторник, 10 ноября, пишут НикВести.

Он отметил, что партия придерживается позиции, что для роспуска Рады нет предпосылок.

— Позиция наша очень проста: «Слугаи народа» взяла наибольшее количество мандатов в Украине, получила поддержку избирателей. Нет ни юридического, ни конституционного основания сейчас для роспуска парламента: большинство есть, решения принимаются, правительство работает, — заявил Давид Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что в случае непонимания со стороны монобольшинства действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Дырдин, представляющий Николаевскую область в парламенте, не видит оснований для роспуска Верховной Рады. В случае, если такое решение все же будет принято президентом, то он не боится потерять мандат.

Такую же позицию поддерживает и его коллега по партии Игорь Негулевский.