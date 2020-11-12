Политическая партия ВО «Батьківщина» оспаривает в суде результаты выборов в Николаевский областной совет из-за арифметической недостоверности данных в протоколах и итоговом постановлении об итогах выборов.

Об этом говорится в публикации политической силы в Facebook.

В партии считают, что выявленные нарушения и неточности в протоколах всех 7 избирательных округов и постановлении об итогах голосования, должны привести к повторному проведению подсчета голосов.

Например, расхождение по округу №2 (Вознесенский район) составляет 1792 голоса. В большинстве округов не внесены данные по участкам, что приводит к арифметической недостоверности.

— Партия «Батьківщина» выстпуает против нарушения закона и фальсификации результатов выборов. Суд должен разобраться в этой ситуации и принять решение. Этим иском мы защищаем не только голоса своих избирателей, а и права жителей Николаевской области на достоверные результаты выборов депутатов Николаевского областного совета, - сказал лидер Николаевской областной организации партии Вадим Пидберезняк.

Заседание Николаевского окружного административного суда по иску «Батьківщини» состоялось сегодня, 12 ноября. По информации НикВести, судья Татьяна Гордиенко удалилась в совещательную комнату. Решение будет оглашено завтра, 13 ноября.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия «дорисовала» голоса кандидату от «ОПЗЖ» Олегу Солтысу и его супруге Оксане на выборах в Николаевский областной совет. Ранее Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.

Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах. Рассмотрение иска состоится завтра, 13 ноября, в 9:00.