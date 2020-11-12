Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве Елена Киселева считает, что скандал с фальсификацией результатов выборов партией «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевский облсовет должен закончиться уголовными делами.

Такое мнение политик высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Действие - это сначала нравственная позиция. Партия, которая допускает в себе изначально бардак с формированием списков, потом обвинение всех и всего в том, что им мешают зайти в избирательный процесс. Была масса людей, которые были свидетелями происходящего, начиная с ДВК, заканчивая в ТВК и городской комиссии. Мы видели, как конкретно одна политическая сила постоянно была носителем будораживания и каких-то конфликтов. Итог, финиш, мы увидели, к чему они пришли. Все время избирательной кампании бардак и шатание, а на финише подмена голосов даже внутри партийного рейтинга. Для меня это лакмусовая бумажка. Их избиратель пусть оценивает. Раз можно доверять людям, которые, по сути, политические наперсточники - значит такой выбор людей. И дальше не стоит, наверное, ждать каких-то принципиальных позиций или отстаивания правды и истины. Правда и истина для них - понятия, которые растяжимы, в зависимости от личных интересов, - сказала Елена Киселева.

Что касается сотрудничества фракции «Европейская солидарность» с «ОПЗЖ» в новом созыве Николаевского горсовета, то Елена Киселева заявила, что ее политическая сила никогда не вступит в коалицию с этой партией.

— Мы конкретно точно для себя понимаем, что ни пи каких обстоятельствах не будем объединяться с «Оппозиционной платформой - За жизнь» по причине того, что даже не выборах, которые мы с вами наблюдали, совершенно некорректное поведение, совершенно не толерантное как к своему же избирателю, так и к обществу. Нас возмущают эти подмены голосов даже внутри их партии. Меня как избирателя это возмущает тем, что я понимаю, что политическая сила, которая идет на мухлеж внутри своих списков, точно не всегда будет чистоплотна в принятии решений распределения бюджета, - сказала Елена Киселева.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия «дорисовала» голоса кандидату от «ОПЗЖ» Олегу Солтысу и его супруге Оксане на выборах в Николаевский областной совет. Ранее Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.

Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах. Рассмотрение иска состоится завтра, 13 ноября, в 9:00.