сОб этом пишет пресс-служба ОП.

По его словам, после такого решения было много звонков и сообщений в Офис президента от западных партнеров. Они не ожидали этого.

В то же время вопрос безвиза удалось решить в связи с тем, что было сразу проведено экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны, а также было принято решение правительства об открытии реестра деклараций.

— На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима — или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, — мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры, - сказал Игорь Жовква.

В данный момент Украина вместе с западными партнерами нарабатывает законопроект, цель которого найти выход из конституционного кризиса.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

После чего стало известно, что в Европейском Союзе считают решение Конституционного суда Украины основанием для временного приостановления безвиза.