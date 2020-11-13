Украина до сих пор не получила от Ирана документов о сбитии пассажирского самолета МАУ, хотя об этом стороны договорились на последней встречи.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что из-за такой позиции Ирана переговоры по данному делу на паузе. Украина ждет от Ирана выполнения договоренностей, которые были достигнуты на последней встречи в Тигиране.

— Мы достаточно неплохо говорили во время последнего раунда переговоров об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но на сегодняшний день мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые было обещано передать нам буквально в течение самого короткого времени. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса, - заявил Евгений Енин.

Украина не променяет правду о сбитии самолета на компенсации, уточнил замглавы МИД.

— Мы ждем от иранской стороны объективного непредвзятого как технического расследования, так и притягивания виновных к ответственности рамках уголовного преследования. Мы подчеркивали, что наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства указанной трагедии, - заявил он.

Ранее сообщалось, что украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет авиакомпании МАУ в Иране.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.