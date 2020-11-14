Во Львове из-за нарушения карантина полиция прекратила концерт группы «Бумбокс», который 13 ноября проходил в ночном клубе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области и издание Zaxid.net.

Зрители не придерживались соцдистанции и были без масок. О нарушении карантина на мероприятии полиция узнала из соцсетей.

На организатора концерта составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Отметим, что во Львове, как и по всей стране, действуют ограничения «оранжевой» зоны. В частности, проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек можно, но при условии соцдистанции в 1,5 метра.

В частности, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов отказывается выполнять карантин выходного дня, аргументировав это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Однако, позже стало известно, что карантин «выходного дня» введут до 31 декабря.