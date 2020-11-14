Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение некоторых мэров городов бойкотировать введенный правительством карантин выходного дня. Эти действия руководителей городов глава государства связывает со вторым туром местных выборов.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, оппубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

Владимир Зеленский заявил, что мэры городов в первую очередь думают о количестве голосов во втором туре, а не о критическом количестве заболеваемости коронавирусом.

– У некоторых мэров, к сожалению, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев, - отметил он.

Как пояснил глава государства, соблюдение карантинных ограничений поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

– Если продолжим играть в «добрых полицейских» на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами на площадях, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Однако, позже стало известно, что карантин «выходного дня» введут до 31 декабря.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.

В частности, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов отказывается выполнять карантин выходного дня, аргументировав это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.