В городах и селах четырех украинских областей будут проведены повторные местные выборы.

Об этом пишет Центральная избирательная комиссия в своем Facebook.

Пока точно известно о 4 областях, где проведут повторные выборы: в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской.

17 января жители города Новгород-Северский будут выбирать мэра. Победитель выборов Олег Бондаренко умер от коронавируса 29 октября.

28 октября умер от коронавируса мэр Борисполя (Киевская область) — 60-летний Анатолий Федорчук. Он возглавлял город с 2006 года. Повторные выборы там назначили на 31 января.

Пока нет дат, но также в Броварах проведут повторные выборы главы и депутатов городского совета, а в селе Улановка Винницкой области будут избирать только сельского голову. В этом случае решение провести перевыборы принял суд. В Броварах зафиксировали ряд нарушений избирательного процесса, а в Улановке во время голосования закончились бюллетени.

Также проведут повторные выборы и в городе Конотоп, где также умер победитель на должность городского головы. Александр Луговой болел коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в четверг, 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра, согласно которым во второй тур вышли действующий городской голова Александр Сенкевич и Владислав Чайка.