Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не видит смысла в карантине выходного дня, направленного на борьбу с COVID-19.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

В частности, Александр Сенкевич вновь обратился к николаевцам с требованием соблюдать все карантинные ограничения, в особенности, в местах скопления людей. При этом, мэр негативно высказался по поводу карантина выходного дня, подчеркнув, что у вируса «нет выходных».

– Мы с вами должны готовиться к наихудшему. Очень важно, чтобы вы надевали маски в общественных местах. То, что мы видели в фантастических фильмах, сегодня происходит в Николаеве. Это касается и карантина выходного дня. Я не вижу смысла в его существовании. У карантина нет выходных. Город засыпает, коронавирус просыпается? Мы должны понимать, что люди, которые подвергают себя опасности, и считают, что они хотят пойти в ресторан или куда-либо, они понимают, что могут там заболеть. Но ограничивать их в этом мы не можем. Мы должны контролировать те места, куда люди вынуждены идти не по своей воле: транспорт, места скопления людей, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что трафик людей в выходные дни не отличается от трафика в будни, потому закрывать заведения не имеет никакого смысла.

– Сейчас мы фиксируем, что трафик людей в выходные дни не отличается от обычного трафика. Зачем тогда закрывать заведения, которые получают копейки на выживание в выходные дни, когда могут принимать клиентов? Поэтому со своей стороны наша комиссия и исполком приняли решение и направили обращение в Кабмин. К сожалению, сегодня Верховная Рада не проголосовала, поэтому карантин выходного дня остается, - сказал он.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня. В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич.

16 ноября Николаев обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.