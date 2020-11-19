Юрий Кормышкин

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин считает, что политсила «Слуга народа» проиграла местные выборы и не имеет права на выдвижение своего кандидата на пост главы облсовета.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

На вопрос поддержит ли фракция «Наш край» предложенную партией «Слуга народа» кандидатуру на пост главы Николаевского облсовета Анну Замазееву, Юрий Кормышкин заявил, что у его политсилы будет свой кандидат.

— Заседание фракции «Нашего края» будет завтра. Мы завтра выберем главу фракции. Я могу сказать, что партии «Наш край» будет свой кандидат на пост главы облсовета. Наша фракция хочет, чтобы все 64 депутата облсовета работали на благо Николаевщины, чтобы не было никакой политики. 64 депутата должны выбрать достойного главу облсовета и чтобы мы не повторяли опыт 2015 года, когда правящая партия («Блок Петра Порошенко», - прим.) проиграла выборы и выдвинула своего кандидата на главу облсовета (Викторию Москаленко, - прим.). Я не думаю, что правящая партия («Слуга народа», - прим.) проиграв выборы имеет возможность претендовать на главу областного совета. Но все решат депутаты. Мы будем работать со всеми партиями, которые готовы работать на благо Николаевщины, — заявил Юрий Кормышкин.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.